Москва18 авгВести.В информационном поле Азербайджана присутствуют недружественные России нарративы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала объявление в розыск властями Азербайджана российских граждан.
Не можем не отметить, что и в информационном поле Азербайджана постоянно присутствуют недружественные России нарративы. Не раз предлагали азербайджанским коллегам в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки, обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций. Рассчитываем, что такой диалог состоитсяговорится в ее комментарии, размещенном на сайте МИД РФ
Ранее стало известно, что Азербайджан объявил в розыск российских журналистов — Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. В этой связи МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова.