Захарова заявила о недружественных РФ нарративах в информационном поле Баку Захарова: в инфополе Азербайджана присутствуют недружественные РФ нарративы

Москва18 авг Вести.В информационном поле Азербайджана присутствуют недружественные России нарративы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала объявление в розыск властями Азербайджана российских граждан.

Не можем не отметить, что и в информационном поле Азербайджана постоянно присутствуют недружественные России нарративы. Не раз предлагали азербайджанским коллегам в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки, обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций. Рассчитываем, что такой диалог состоится говорится в ее комментарии, размещенном на сайте МИД РФ

Ранее стало известно, что Азербайджан объявил в розыск российских журналистов — Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. В этой связи МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова.