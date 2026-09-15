Захарова заявила, что Россия даст ответ на высылку дипломатов из Венгрии

"Ответ будет дан": Захарова прокомментировала высылку дипломатов РФ из Венгрии Захарова заявила, что Россия даст ответ на высылку дипломатов из Венгрии

Москва15 сен Вести.РФ даст ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии, сейчас соответствующие ведомства России его прорабатывают, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

8 сентября глава венгерского внешнеполитического ведомства Д Анита Орбан объявила, что Венгрия приняла решение выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Будапеште.

Я могу сказать 100%, что ответ будет дан заявила Захарова на брифинге на полях Международного фестиваля молодежи, ее слова приводит ТАСС

Она также отметила, что не может сейчас сказать, какого конкретного параметра коснется ответ РФ на эти действия Венгрии, "потому что это вопрос нашего межведомственного решения".

Оно прорабатывается между соответствующими ведомствами и будет опубликовано тогда, когда решение будет выработано. К сожалению, как вы понимаете, выбор, который сделал Будапешт, ничего конструктивного не несет. Но раз они на это пошли, соответственно, мы должны будем отвечать сказала дипломат

Венгрия после смены правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана охарактеризовала Россию как угрозу для страны. Об этом стал известно в конце августа из документа для венгерской делегации на Генассамблее ООН.