Песков: РФ ответит на решение Венгрии о высылке 10 российских дипломатов

Кремль пообещал ответ на высылку Венгрией 10 российских дипломатов Песков: РФ ответит на решение Венгрии о высылке 10 российских дипломатов

Москва9 сен Вести.Россия даст адекватный ответ на решение Венгрии о высылке 10 российских дипломатов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают соответствующие шаги Будапешта.

Что касается конкретно этого решения, ...конечно же, на него будет дан адекватный ответ. Без ответа эти действия не останутся сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что недружественные шаги Венгрии окажут негативное влияние на весь комплекс отношений Москвы и Будапешта.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что власти республики приняли решение выслать 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По ее словам, дипломаты РФ якобы занимались в Венгрии деятельностью, "неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией".