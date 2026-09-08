Россия ответит на высылку своих дипломатов из Венгрии

В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Венгрии Россия ответит на высылку своих дипломатов из Венгрии

Москва8 сен Вести.Россия ответит на решение Венгрии о высылке 10 российских дипломатов. Об этом ТАСС заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Информации о каких-либо деталях ответных шагов Москвы МИД не привел.

Россия ответит на высылку десяти дипломатов сказали в ведомстве

Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что власти республики приняли решение выслать 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По ее словам, дипломаты РФ якобы занимались в Венгрии деятельностью, "неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией".