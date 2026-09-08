Москва8 сен Вести.Венгрия приняла решение выслать 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел республики Анита Орбан на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

По словам министра, венгерская сторона уже проинформировала об этом посла России в Будапеште Евгения Станиславова.

Соответствующий руководитель МИД проинформировал посла России в Будапеште о том, что, по оценке венгерских властей, 10 сотрудников российской миссии занимались на территории Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией написала Орбан

Глава ведомства добавила, что Будапешт призвал "соответствующих лиц покинуть Венгрию".

Ранее Венгрия охарактеризовала Россию как угрозу для страны. После этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Москва не исключает прекращения поставок нефти и газа на венгерскую территорию.