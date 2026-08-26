Москва26 авгВести.Венгрия после смены правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана охарактеризовала Россию как угрозу для страны. Об этом говорится в документе для венгерской делегации на Генассамблее ООН, опубликованном в официальном вестнике правительства.
Между тем венгерские власти высказались за дипломатическое решение украинского конфликта и поддержали усилия по предоставлению Киеву длительных гарантий безопасности.
Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядкуследует из документа
Ранее партия Орбана "Фидес" обвинила правительство нынешнего венгерского премьер-министра Петера Мадьяра в коррупции.