Депутат Колесник: Россия может прекратить поставки энергоносителей в Венгрию

В Госдуме пригрозили прекращением поставок газа в Венгрию Депутат Колесник: Россия может прекратить поставки энергоносителей в Венгрию

Москва27 авг Вести.Россия не исключает прекращения поставок нефти и газа в Венгрию после того, как Будапешт объявил Москву угрозой, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Как сообщалось, Венгрия после смены правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана охарактеризовала Россию как угрозу для страны.

Дали ему [Будапешту] команду теперь относиться к России плохо. Пытаются сорвать какие-то дивиденды. Я думаю, что и поставки нефти в Венгрию, поставки энергоносителей в Венгрию из России под вопросом после таких заявлений сказал Колесник в беседе с "Газетой.Ru"

По его мнению, Будапешт старается следовать в фарватере Брюсселя.

Ранее партия Орбана "Фидес" обвинила правительство нынешнего венгерского премьер-министра Петера Мадьяра в коррупции.