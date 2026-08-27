Москва27 авгВести.Россия не исключает прекращения поставок нефти и газа в Венгрию после того, как Будапешт объявил Москву угрозой, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Как сообщалось, Венгрия после смены правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана охарактеризовала Россию как угрозу для страны.
Дали ему [Будапешту] команду теперь относиться к России плохо. Пытаются сорвать какие-то дивиденды. Я думаю, что и поставки нефти в Венгрию, поставки энергоносителей в Венгрию из России под вопросом после таких заявленийсказал Колесник в беседе с "Газетой.Ru"
По его мнению, Будапешт старается следовать в фарватере Брюсселя.
Ранее партия Орбана "Фидес" обвинила правительство нынешнего венгерского премьер-министра Петера Мадьяра в коррупции.