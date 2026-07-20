В посольстве Венгрии заявили о сохранении отношений с Россией

В посольстве Венгрии опровергли расторжение экономических связей с РФ В посольстве Венгрии заявили о сохранении отношений с Россией

Москва20 июл Вести.В посольстве Венгрии в Москве опровергли информацию о планах Будапешта расторгнуть или пересмотреть экономическое сотрудничество с Россией, пишет издание "Известия".

В диппредставительстве заявили, что высказывание министра обороны Венгрии о намерении "захлопнуть дверь" перед РФ не является общим заявлением об отношениях двух стран. Венгрия стремится поддерживать с Россией отношения, основанные на взаимоуважении и прагматичном сотрудничестве, добавили в посольстве.

Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество приводит издание слова диппредставителя

В посольстве добавили, что заявление министра обороны касалось политики безопасности и защиты от иностранной разведки.

В период работы правительства Венгрии под руководством Виктора Орбана Москва и Будапешт договорились о поставках газа на 15-летний срок. Также Венгрия покупает у РФ топливо для своей АЭС "Пакш", кроме того, Росатом реализует проект строительства АЭС "Пакш-2".

В мае к власти пришло новое правительство во главе с Петером Мадьяром, после чего венгерские власти допустили возможность пересмотра соглашений по "Пакш-2".

Ранее глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил, что Будапешту необходимо восстановить "доверие со своими союзниками", а перед Россией следует "закрыть дверь".