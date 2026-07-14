Глава МО Венгрии Русин-Сенди заявил, что Будапешт закроет двери перед Россией

В Минобороны Венгрии заявили о намерении "закрыть двери перед Россией" Глава МО Венгрии Русин-Сенди заявил, что Будапешт закроет двери перед Россией

Москва14 июл Вести.Венгрия намерена "закрыть двери перед Россией". Об этом заявил глава венгерского Министерства обороны Ромулуш Русин-Сенди, его слова приводит портал Telex.

Как утверждает министр, Будапешту необходимо восстановить доверие со своими союзниками.

А что касается России, мы закрываем перед ней дверь сказал Русин-Сенди

Он добавил, что новое венгерское правительство должно учитывать интересы и ценности как Венгрии, так и ее союзников.

Ранее бывший премьер-министр Венгрии и лидер партии "ФИДЕС" Виктор Орбан назвал Европейский союз главной опасностью для независимости республики. Политик также высказал мнение, что новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр стремится к установлению в стране авторитарного правления.