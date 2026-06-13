Орбан заявил, что руководство ЕС опаснее для Венгрии, чем кто-либо еще Орбан: нынешнее руководство ЕС представляет угрозу для суверенной Венгрии

Москва13 июн Вести.Бывший премьер-министр Венгрии, лидер партии "ФИДЕС" Виктор Орбан выступил с критикой брюссельской бюрократии. В докладе, подготовленном к партийному съезду, он назвал Европейский союз главной опасностью для независимости своей страны.

По мнению Орбана, у власти в Брюсселе находится либеральное руководство, которое покушается на традиционные правоконсервативные ценности и пытается урезать права государств-членов.

Европейский союз является самой большой угрозой для суверенной Венгрии на сегодняшний день говорится в 18-страничном документе, который был распространен среди участников форума и опубликован в печати

Политик также заявил, что лидеры ЕС напрямую повлияли на поражение "ФИДЕС" на парламентских выборах 12 апреля, почти открыто поддерживая оппозиционную партию "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Решающим фактором стала сила и скоординированная атака четырех вражеских корпусов, действовавших против нас. Сорос плюс Брюссель плюс украинцы плюс транснациональные корпорации равно поражение написал экс-премьер, упомянув своего давнего оппонента — американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса

Говоря о новом кабинете Мадьяра, Орбан утверждает, что "в его видении отсутствуют стратегическая автономия Венгрии и действия на благо всего общества, а на место защиты суверенитета пришли адаптация к ожиданиям Брюсселя и логика международной экономической рациональности". По словам бывшего главы правительства, новые власти "делают все для того, чтобы ворота открылись и началось разграбление Венгрии".

На апрельских выборах "ФИДЕС" потерпела поражение, получив вместе с союзниками 52 из 199 мест в парламенте, тогда как "Тиса" завоевала более двух третей мандатов. Сам Орбан, возглавлявший список своей партии, отказался от депутатского кресла, но сохранил пост лидера партии. Съезд планирует переизбрать его на этот срок еще на один год.