Орбан сравнил выстраиваемый премьером Мадьяром режим с Венесуэлой без нефти Орбан назвал новую власть Венгрии автократией и предупредил о произволе

Москва25 июл Вести.Политический режим, который выстраивает новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, ведет страну к автократии и грозит превратить ее в "Венесуэлу, но без нефти". Об этом заявил бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан, выступая со своей ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.

По словам Орбана, партия премьера "Тиса" стремится полностью вытеснить "ФИДЕС" из политического поля нелегитимными методами, работая над фактическим уничтожением оппозиции. Экс-премьер предупредил венгерских избирателей, что произвол властей в конечном итоге лишит защиты всех граждан перед лицом государственного аппарата.

Ранее Орбан уже заявлял, что после принудительной отставки президента Тамаша Шуйока любые последующие главы венгерского государства не будут обладать легитимностью.