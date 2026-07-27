Орбан заявил, что с демократией в Венгрии покончено Орбан: власти Венгрии разрушили демократию и верховенство права в стране

Москва27 июл Вести.Власти Венгрии разрушили принцип верховенства права, с демократией в стране покончено. Об этом заявил бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан.

По его словам, новое руководство в Будапеште воспользовалось специально созданным законодательством и отстранило от участия в политической жизни половину оппозиции.

Это означает конец демократии. Если не народ решает, за кого голосовать, а власть имущие решают, за кого народу можно голосовать, то с демократией покончено. С помощью ретроактивной поправки к конституции, сделанной под себя, они отстранили от должности президента Республики, уволили председателя Конституционного суда и вынудили уйти генерального прокурора написал экс-премьер в соцсети X

Он также заметил, что в погоне за бесконтрольной властью в Венгрии пропало верховенство права.

Ранее Орбан заявил, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр рискует превратить Венгрию в Венесуэлу, у которой при этом нет нефти.