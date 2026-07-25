Москва25 июлВести.Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр рискует превратить Венгрию в Венесуэлу, у которой при этом нет нефти. Такое мнение выразил бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан на выступлении в Румынии.
Цель партии "Тиса" - исключить "Фидес" из политики, нелегитимными средствами сделать альтернативу себе просто невозможной. Я понял, что Венгрия — это новая Венесуэла, только без нефтяных богатствсказал Орбан, чье выступление транслировал телеканал HirTV
Ранее Мадьяр рассказал, что жена Орбана Анико Леваи укачивала его во младенчестве. Супруга Орбана работала в юридической фирме отца Мадьяра.