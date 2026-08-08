Bild: с 2022 года Германия выслала порядка 400 россиян

Германия с 2022 года выслала более 80 российских дипломатов, пишет Bild Bild: с 2022 года Германия выслала порядка 400 россиян

Москва8 авг Вести.С 2022 года Германия выслала около 400 россиян, в том числе более 80 российских дипломатов, пишет Bild со ссылкой на министерства иностранных дел и внутренних дел Германии.

Последняя высылка российского дипломатического работника, по данным издания, состоялась в январе 2026 года.

С февраля 2022 года Германия выслала более 80 российских дипломатов говорится в публикации

Кроме того, с начала спецоперации из Германии депортировали еще 313 российских граждан. Таким образом, общее число россиян, высланных из Германии с 2022 года, составляет около 400 человек, резюмирует издание.

В январе журнал Der Spiegel писал, что немецкие власти высылают из страны сотрудника российского посольства - заместителя военного атташе.