Посол РФ заявил, что Венгрия попала в плен антироссийских фобий Посол РФ назвал высылку дипломатов из Венгрии необоснованной эскалацией

Москва8 сен Вести.Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал решение Венгрии выслать десять российских дипломатов "беспрецедентной необоснованной эскалацией". Его заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

По словам посла, решение о высылке дипломатов свидетельствует о том, что новые власти Венгрии "оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий".

Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны подчеркнул Станиславов

Дипломат также добавил, что слова Будапешта о готовности сохранять каналы диалога с Москвой и продолжать прагматичное сотрудничество "ровным счетом ничего не стоят".

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти российских дипломатов. При этом она отметила, что решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Орбан заявила, что объявленные персона нон грата десять сотрудников российской миссии занимались неприемлемой для дипломатов деятельностью, но никаких фактов в подтверждение своих слов не представила.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что ответ на действия Будапешта будет жестким и болезненным.