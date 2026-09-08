Москва8 сенВести.Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал решение Венгрии выслать десять российских дипломатов "беспрецедентной необоснованной эскалацией". Его заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
По словам посла, решение о высылке дипломатов свидетельствует о том, что новые власти Венгрии "оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий".
Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороныподчеркнул Станиславов
Дипломат также добавил, что слова Будапешта о готовности сохранять каналы диалога с Москвой и продолжать прагматичное сотрудничество "ровным счетом ничего не стоят".
Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти российских дипломатов. При этом она отметила, что решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Орбан заявила, что объявленные персона нон грата десять сотрудников российской миссии занимались неприемлемой для дипломатов деятельностью, но никаких фактов в подтверждение своих слов не представила.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что ответ на действия Будапешта будет жестким и болезненным.