Посольство РФ в Вене: Австрия забыла о нейтральном статусе и пошла на эскалацию

Посольство РФ в Вене обвинило Австрию в отказе от нейтралитета Посольство РФ в Вене: Австрия забыла о нейтральном статусе и пошла на эскалацию

Москва3 сен Вести.Российское посольство в Австрии обвинило Вену в отказе от декларируемого нейтрального статуса и сознательном обострении двусторонних отношений. Поводом стали высказывания главы австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер, которая выразила солидарность с Германией и призвала к введению новых антироссийских санкций после инцидента с беспилотником в Лейпциге.

Вызывает разочарование, что Австрия, в очередной раз забыв про свой декларируемый нейтральный статус, примкнула к общеесовскому антироссийскому хору и сознательно пошла на обострение двусторонних отношений говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии

Посольство также сообщило, что австрийские власти заблаговременно объявили о вызове российского посла в МИД, что, по мнению дипломатов, является частью спланированной провокации.

Российские дипломаты решительно отвергли обвинения в адрес Москвы. В посольстве подчеркнули, что целями "наспех состряпанной провокации" являются отвлечение внимания европейской общественности от внутриполитических проблем, оправдание расходов на поддержку киевского режима и попытка дискредитировать политические силы, выступающие за диалог с Россией.

5 августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя конкретных доказательств. Москва назвала инцидент провокацией. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ доказательств и связал обвинения с тяжелым внутриполитическим положением в Германии.