Полянский: представители Венгрии в ОБСЕ все чаще присоединяются к позиции ЕС Полянский заявил об изменении позиции Венгрии в ОБСЕ после выборов

Москва8 июн Вести.Новые представители Венгрии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) все чаще присоединяются к позиции Евросоюза и не блокируют общие заявления и выступления. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что подобная тенденция стала прослеживаться после парламентских выборов в Венгрии.

Они (представители Венгрии. — прим. ред.) могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала сказал он

Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва будет оценивать позицию Будапешта на основе конкретных действий и заявлений венгерской стороны. По ее словам, РФ внимательно следит за высказываниями нового руководства Венгрии, которые касаются двусторонних отношений, а также ситуации на Украине.