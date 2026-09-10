Москва10 сен Вести.Посольство России в Венгрии отреагировало на обсуждение этой страной с Латвией вопросов энергетического сотрудничества. В своем Telegram-канале дипломатическое ведомство предложило Будапешту получать "газ с ароматом демократии" из Риги.

Российское посольство отреагировало на сообщение заместителя премьер-министра и главы МИД страны Аниты Орбан о встрече с латвийской коллегой по поводу энергетического сотрудничества в газовой сфере.

Если правительство Венгрии видит стратегического партнера в энергетической сфере именно в Риге, мы можем лишь пожелать обеим странам продуктивного сотрудничества в данной области, результатом которого непременно станут поставки сюда первоклассных прибалтийских нефти и природного газа — с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии заявило посольство РФ

В посольстве отметили, что Россия готова проводить консультации с Венгрией по вопросам двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, которое доказало свою надежность.

8 сентября Анита Орбан заявила о решении Венгрии выслать 10 членов российской дипмиссии из-за якобы неприемлемой для дипломатов деятельности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что недружественные действия Венгрии не останутся без ответа.