Эксперт: Латвия не может обеспечить Венгрию газом и нефтью

Эксперт: Латвия не способна обеспечить Венгрию нефтью и газом Эксперт: Латвия не может обеспечить Венгрию газом и нефтью

Москва11 сен Вести.Латвия не может обеспечить Венгрию нефтью и газом, но пытается продать Будапешту "дешевую политическую вывеску", заявил член экспертного совета "Офицеров России", зампред Союза политэмигрантов Европы, бывший депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов в интервью ТАСС.

Латвия не располагает ни серьезной собственной нефтедобычей, ни ресурсной базой, способной обеспечить Венгрию газом, но пытается продавать Будапешту дешевую политическую вывеску. Нефть и газ не имеют национальности, но имеют цену, маршрут, гарантированный объем и надежность поставщика. Именно по этим параметрам Латвия не может предложить Венгрии ничего сопоставимого с действующим российским энергетическим взаимодействием приводит ТАСС слова Панкратова

Встреча главы МИД Венгрии Аниты Орбан с главой МИД Латвии Байбой Браже - это попытка наделить Ригу политическим весом, которого у нее нет с точки зрения реальной энергетической карты Европы, пояснил эксперт.

По существу, Рига предлагает Венгрии заменить практический расчет идеологическим сертификатом "made in Nazi Latvia". Купить ресурс дороже, получить цепочку посредников, зависеть от спотового рынка, терминалов и политической конъюнктуры, зато объявить это латвийским чудом или великой победой "европейской солидарности" подчеркнул Панкратов

Орбан намеревалась обсудить с Браже сотрудничество в газовой отрасли. Посольство России в Венгрии отреагировало на это, подметив, что плодом сотрудничества этих стран станут поставки "первоклассных прибалтийских нефти и природного газа - с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии".

При этом Орбан заявила 8 сентября о решении Венгрии выслать десять дипломатов из-за якобы неприемлемой деятельности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что недружественные действия Венгрии не останутся без ответа.