В Венгрии назвали Россию угрозой и очень удивились ответной реакции Москвы VG: ответ Москвы на признание России угрозой для Венгрии – серьезный сигнал

Москва29 авг Вести.Ответная реакция Москвы на признание России угрозой для Венгрии представляет собой серьезный политический сигнал для Будапешта. Об этом пишет издание Világgazdaság.

26 августа в официальном вестнике венгерского правительства появился документ, в котором Венгрия охарактеризовала Россию как угрозу для республики, Европы и существующего мирового порядка.

После этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может прекратить поставки нефти и газа на венгерскую территорию.

Издание обратило внимание на слова политика и назвала их серьезным политическим сигналом. В статье подчеркивается, что Венгрия зависит от российских нефти и газа, поэтому любые перебои могут создать проблемы для энергетического сектора республики.