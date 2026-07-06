Посла РФ в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана МИД Азербайджана вызвал посла России в Баку Евдокимова

Москва6 июл Вести.МИД Азербайджана вызвало российского посла в Баку Михаила Евдокимова. Ему выразили протест в связи с атакой дрона по АЗС азербайджанской компании на Украине, говорится в заявлении республиканского внешнеполитического ведомства.

Речь идет об автозаправочной станции компании SOCAR в Николаевской области Украины. Удар беспилотником по ней был нанесен 5 июля.

Соответствующая вербальная нота была передана российской стороне... Российская сторона была призвана провести всестороннее расследование всех вышеупомянутых инцидентов, предоставить соответствующие разъяснения по поводу атак и обеспечить полное соблюдение своих международных обязательств по защите гражданских объектов и дипломатических представительств говорится в заявлении министерства

Российские официальные ведомства пока никак не прокомментировали данную ситуацию.