Москва13 мая Вести.Бывший заместитель министра природных ресурсов России Денис Буцаев объявлен в розыск.

Соответствующая информация размещена в базе данных Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

Денис Буцаев разыскивается по статье УК говорится в сообщении

Ранее газета "Ведомости" узнала, 49-летний экс-чиновник выехал за пределы России 22 апреля через территорию Белоруссии, за сутки до официального освобождения от должности.

Незадолго до этого в Telegram-каналах появились сообщения об открытии уголовного дела в отношении административного директора ППК Российского экологического оператора (РЭО) Юрия Валдаева, подозреваемого в афере.

Утверждается, что другие дела были заведены против двух топ-менеджеров упомянутой компании, а Буцаев, который был гендиректором РЭО с 2020-го по март 2025 года, также упоминался в материалах.

На пост замминистра природных ресурсов и экологии Буцаев был назначен в марте прошлого года.