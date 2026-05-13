ТАСС: экс-замминистра Буцаева разыскивают по статье о крупном мошенничестве

Москва13 мая Вести.Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев объявлен в розыск по статье об особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее информация о розыске Буцаева появилась в базе данных МВД.

Буцаев проходит по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в статусе обвиняемого отметили в правоохранительных органах

Часть 4 статьи о мошенничестве предполагает до 10 лет лишения свободы.

Буцаева назначили заместителем главы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора Российского экологического оператора (РЭО).

В конце апреля Буцаева сняли с поста. СМИ сообщали, что отставной чиновник за сутки до официального освобождения от должности покинул Россию.