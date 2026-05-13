Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. Это следует из базы ведомства.
Основание для розыска: разыскивается по статье УКуказано в карточке Уоллеса
По какой именно статье разыскивают британского экс-министра не указывается.
Бен Уоллес занимал пост главы Минобороны Великобритании в период с 2019-го по 2023 годы. Он призывал предоставить Украине возможность наносить дальнобойные удары, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Также Уоллес выступал за использовать дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.
О своем намерении покинуть правительство Соединенного Королевства Уоллес заявил в июле 2023 года в интервью The Times. Тогда он говорил, что был бы рад закончить с работой и вернуться к нормальной жизни, проводить больше времени с тремя детьми-подростками, выбрать другую карьеру.