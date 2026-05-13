В России объявили в розыск экс-министра обороны Великобритании Уоллеса

Москва13 мая Вести.Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. Это следует из базы ведомства.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК указано в карточке Уоллеса

По какой именно статье разыскивают британского экс-министра не указывается.

Бен Уоллес занимал пост главы Минобороны Великобритании в период с 2019-го по 2023 годы. Он призывал предоставить Украине возможность наносить дальнобойные удары, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Также Уоллес выступал за использовать дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.

О своем намерении покинуть правительство Соединенного Королевства Уоллес заявил в июле 2023 года в интервью The Times. Тогда он говорил, что был бы рад закончить с работой и вернуться к нормальной жизни, проводить больше времени с тремя детьми-подростками, выбрать другую карьеру.