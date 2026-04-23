В федеральный розыск объявлен экс-депутат Ярославской облдумы Цепенда Экс-депутат Ярославской облдумы Цепенда объявлен в розыск по статье УК

Москва23 апр Вести.Бывшего депутата Ярославской областной думы, экс-главу регионального отделения партии "Парнас" Василия Цепенду объявили в федеральный розыск. Об этом со ссылкой на базу данных МВД сообщает ТАСС.

Разыскивается по статье УК говорится в базе

Номер статьи, по которой ведется розыск, не уточняется.

В 2025 году уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Ярославля по статье об участии в деятельности нежелательной на территории РФ иностранной организации. По данным ТАСС, фигурантом был Цепенда. Находясь в одной из стран НАТО, он принимал активное участие в антироссийской деятельности.

Ранее по решению Фрунзенского районного суда Ярославля Цепенда был оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации. Он разместил в запрещенной в России соцсети гиперссылку на информационные материалы организации, включенной в перечень нежелательных на территории РФ.