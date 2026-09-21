Захарова назвала "новым расизмом" статистику ЮНЕСКО по журналистам Захарова обвинила ЮНЕСКО в игнорировании погибших журналистов из России

Москва21 сен Вести.Невключение погибших российских журналистов в международную статистику гибели сотрудников СМИ – проявление "нового расизма" со стороны ЮНЕСКО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе пленарного заседания к 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Захарова прокомментировала нарушение прав российских журналистов со стороны международных структур.

Вроде бы мир победил нацизм, вроде бы заклеймил нацизм, сегрегацию, расизм позором... Так почему же журналистов одной пятой суши, а именно столько занимает Россия места на земле, в эти списки убитых не включают? Это же и есть новый расизм подчеркнула дипломат

Ранее представитель МИД заявляла, что Россия продолжит добиваться от международных институтов реакции на каждый случай гибели российских журналистов. Она отмечала, что ответственность за их смерти несут киевский режим и его западные кураторы.