В МИД РФ высказались о карательных мерах Запада по отношению к журналистам Захарова: Запад применяет карательные меры и изгоняет неугодных ему журналистов

Москва28 сен Вести.Страны Запада применяют к неугодным им журналистам карательные меры и изгоняют их. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заявление дипломата, опубликованное на официальном сайте внешнеполитического ведомства, приурочено к Международному дню всеобщего доступа к информации, который отмечается 28 сентября. Событие было учреждено Генеральной конференцией ЮНЕСКО.

В жернова не поддающихся подсчету политически мотивированных рестрикций "коллективного Запада" попали российские и русскоязычные СМИ и журналисты говорится в публикации

Захарова отметила, что еще несколько лет назад основным инструментом наказания неугодных властям репортеров были штрафы "за непонятные "нарушения правил вещания". Сегодня же на Западе систематично используют для этого тотальную блокировку медиаресурсов, введение персональных санкций в отношении журналистов, провокации и уголовные дела.

При этом в таких странах ЕС, как Франция, отстаивающих свою точку зрения корреспондентов грубо "вырезают" из информпространства, выдворяют за пределы страны и принимают в их отношении иные карательные меры подчеркнула дипломат

Официальный представитель российского МИД подкрепила свои слова конкретными примерами. Так, накануне Международного дня всеобщего доступа к информации Совет Евросоюза ввел санкции против бывшего главного редактора RT France и журналиста CNews, Europe 1 и JDNews Ксении Федоровой, которую ранее власти Франции выслали из страны.

Она также указала на то, что подобные действия в первую очередь поражают права проживающих на Западе граждан, поскольку они лишаются возможности свободно искать, получать и распространять информацию.