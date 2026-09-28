Москва28 сен Вести.От международных организаций требуются конкретные шаги, чтобы прекратить репрессивную цензуру Запада и защитить права журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сделала заявление по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации, который отмечается 28 сентября. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметила официальный представитель российского МИД, нужна полная "перезагрузка" международных институтов, которые стали инструментом обслуживания геополитических интересов узкой группы стран "коллективного Запада".

От руководства УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ требуются… конкретные шаги по выполнению своих мандатов для прекращения репрессивной цензуры Запада, защиты профессиональных прав журналистов и обеспечения подлинного свободного доступа к информации говорится в сообщении

По ее словам, международные чиновники закрывают глаза на репрессии, убийства и нападения на российских журналистов и военкоров и забыли о принципах равноудаленности и беспристрастности.

Ранее Захарова назвала западные СМИ, которые покрывают киевский режим, мировой мафией.