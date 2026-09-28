Москва28 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще одной угрозой доступу к правдивой информации стала "лавина фейков", в том числе создаваемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Ее заявление опубликовано на сайте министерства 28-го сентября по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

Серьезной угрозой доступу к правдивой информации стала лавина фейков, в том числе генерируемых при помощи искусственного интеллекта и распространяемых через интернет-платформы, контролируемые западными IT-гигантами заявила Захарова

По ее словам, на Западе, а также на Украине, в Молдавии и в прибалтийских странах стали использовать вбросы дезинформации для "дальнейшего наступления на плюрализм СМИ и свободу выражения мнений".

По мнению официального представителя МИД РФ, механизм является незамысловатым: как она сказала, фейк быстро создается, а затем раскручивается "через послушные мейнстримные медиа" и на интернет-ресурсах.

Захарова добавила, что также одновременно закрывается доступ к фактам и рассказам реальных очевидцев, к альтернативному мнению и трактовкам.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, в частности, что Запад превратил в ритуал Международный день всеобщего доступа к информации.