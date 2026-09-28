МИД: Запад превратил в ритуал Международный день всеобщего доступа к информации МИД РФ: Запад сделал день доступа к информации ритуалом

Москва28 сен Вести.Международный день всеобщего доступа к информации, отмечаемый 28 сентября, превратился в формальное мероприятие, на котором западные политики выступают с заявлениями, не соответствующими действительности. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве связали это с действиями стран Запада по устранению из медиапространства неугодных им точек зрения.

В последние годы в результате агрессивных действий стран "коллективного Запада" по стерильной зачистке медиапространства от неугодных ему точек зрения этот День во многом превратился в ритуальное календарное мероприятие, на котором из уст западных, в первую очередь европейских, политиков звучат высокопарные декларации, не имеющие ничего общего с реальностью говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства

В ведомстве также отметили продолжающееся ухудшение ситуации с доступом граждан западных стран к информации. По оценке МИД, этому способствуют искусственно создаваемые технические, регуляторные, административные и другие барьеры, которые вводятся в интересах сторонников "миропорядка, основанного на правилах".