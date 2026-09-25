МИД РФ: Москва ответит на санкции ЕС против экс-главреда RT France Захарова: РФ даст надлежащий ответ на санкции ЕС против экс-главреда RT France

Москва25 сен Вести.Россия надлежаще ответит на санкции Евросоюза (ЕС) в отношении бывшего главреда телеканала RT France Ксении Федоровой. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментарий опубликован на официальном сайте дипломатического ведомства.

По словам дипломата, ЕС обосновывает нелегитимные рестрикции в отношении журналистки тем, что она является "российской медийной персоной, которая играет активную роль в распространении во Франции и Евросоюзе кремлевских нарративов".

Она назвала решение Евросоюза ввести санкции в отношении Федоровой, которая уже несколько лет не работает в российских СМИ, политической цензурой и антироссийской вакханалией.