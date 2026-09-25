Москва25 сенВести.Россия надлежаще ответит на санкции Евросоюза (ЕС) в отношении бывшего главреда телеканала RT France Ксении Федоровой. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментарий опубликован на официальном сайте дипломатического ведомства.
По словам дипломата, ЕС обосновывает нелегитимные рестрикции в отношении журналистки тем, что она является "российской медийной персоной, которая играет активную роль в распространении во Франции и Евросоюзе кремлевских нарративов".
Она назвала решение Евросоюза ввести санкции в отношении Федоровой, которая уже несколько лет не работает в российских СМИ, политической цензурой и антироссийской вакханалией.
Со своей стороны информируем, что на русофобские выпады соответствующих стран и их агрессивно настроенных блоков будет дан надлежащий ответподчеркнула Захарова