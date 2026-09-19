Захарова: РФ не считает русофобов и неонацистов партнерами и собеседниками

Захарова: Москва не воспринимает русофобов и неонацистов в качестве собеседников Захарова: РФ не считает русофобов и неонацистов партнерами и собеседниками

Москва19 сен Вести.Москва не видит в качестве собеседников людей, исповедующих русофобию, расизм, неонацизм и другие проявления человеконенавистнической идеологии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия ответит тем, кто проводит русофобскую политику.

Мы даем отпор тем, кто проводит русофобскую политику. Мы не видим в качестве своих партнеров или даже собеседников тех, кто исповедует русофобию, расизм, неонацизм, любое проявление вот этой человеконенавистнической идеологии сказала дипломат

Ранее премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что русофобия в нынешней Европе проявляется в гипертрофированном виде, так как политики не думают о мирном будущем.