Москва15 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "нечеловеческим враньем" слова генсека НАТО Марка Рютте, что Россия якобы пытается разделить Североатлантический альянс.

На брифинге на полях Международного фестиваля молодежи Захарова обратила внимание на слова Рютте 10 сентября, что страны НАТО едины, хотя Россия пытается их разделить.

Какое нечеловеческое вранье. Мы пытались с ними наоборот выстроить общеинтеграционное пространство. Помните - от Лиссабона до Владивостока сказала официальный представитель МИД РФ

Она напомнила о действиях России, чтобы приблизиться к введению безвизового режима с Европой, а также о сотрудничестве в энергетике, в частности, российских инвестициях в создание трубопроводов.

По словам Захаровой, сейчас Россия противостоит гибридной войне и коллективной агрессии.

Но задачи их (НАТО - ред.) каким-то образом, как он (Рютте - ред.) сказал, разделить, у нас не стояло добавила официальный представитель МИД РФ

Ранее Рютте заявлял, что НАТО располагает различными вариантами противодействия России, и не о всех из них можно рассказать журналистам.