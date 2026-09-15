Москва15 сен Вести.Обвинения генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес России – проблемы, которые должны решать медики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет о словах Рютте о том, что Россия якобы хочет разделить НАТО и остановить помощь киевскому режиму, пообещав делать для Украины "еще больше"​​​.

Вы же им (Украине – прим. ред.) деньги даете, а они на ваши деньги нападают на вашу же критическую инфраструктуру на Балтике. И вы и в этом хотите обвинить Россию? Но это уже, знаете, проблемы, которые должны решать медики сказала Захарова в ходе брифинга на полях Международного фестиваля молодежи

Дипломат подчеркнула, что крупнейшим инцидентом с критической инфраструктурой на Балтике стал подрыв "Северных потоков", который совершил киевский режим.

14 сентября на фоне активизации усилий США по урегулированию на Украине Рютте призвал страны НАТО наращивать военную поддержку Киева.