Захарова: у РФ все больше прямых доказательств участия НАТО в терактах Киева

Доказательств участия НАТО в терактах Киева становится больше, заявила Захарова Захарова: у РФ все больше прямых доказательств участия НАТО в терактах Киева

Москва13 авг Вести.У России появляется все больше доказательств прямого участия стран НАТО в терактах киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

Она обратила внимание на резонанс в СМИ, вызванный документальным подтверждением фактов передачи Киеву представителями западных стран развединформации об объектах энергетики и торговых судах России, которые затем подвергались атакам беспилотников (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК).

Множатся свидетельства прямой вовлеченности стран НАТО в террористическую деятельность киевского режима сказала Захарова

Ранее Захарова заявила, что киевский режим использует полученные от Запада разведданные для ударов по судам в Черном море.