Москва13 авгВести.У России появляется все больше доказательств прямого участия стран НАТО в терактах киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.
Она обратила внимание на резонанс в СМИ, вызванный документальным подтверждением фактов передачи Киеву представителями западных стран развединформации об объектах энергетики и торговых судах России, которые затем подвергались атакам беспилотников (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК).
Множатся свидетельства прямой вовлеченности стран НАТО в террористическую деятельность киевского режимасказала Захарова
Ранее Захарова заявила, что киевский режим использует полученные от Запада разведданные для ударов по судам в Черном море.