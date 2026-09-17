Захарова: Гутерриш за 4 года не смог предоставить списки якобы погибших в Буче

В МИД сделали заявление о списках якобы погибших в Буче Захарова: Гутерриш за 4 года не смог предоставить списки якобы погибших в Буче

Москва17 сен Вести.За последние четыре года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш так и не смог предоставить списки людей, которые якобы погибли в Буче. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами.

Она напомнила, что Москва неоднократно обращалась к генсеку ООН с этой просьбой. Причем делала это как в письменной, так и в устной форме.

Так вот, за пять лет или за четыре с лишним генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш так и не смог этого сделать подчеркнула дипломат

В то же время, добавила Захарова, Гутерриш, смотря в глаза главе МИД РФ Сергею Лаврову, утверждал, что расследование проводилось и у ООН якобы есть некая конфиденциальная информация. О каких именно сведениях идет речь, Москве так и не рассказали.

Мол, поэтому она и конфиденциальная, что о ней никто и ничего не знает подытожила официальный представитель ведомства

В апреле 2022 года Минобороны РФ заявило, что опубликованные Киевом фото и видео, якобы свидетельствующие о преступлениях ВС РФ в Буче – это очередная провокация властей Украины. В министерстве отмечали, что за время пребывания российских войск в городе ни один местный житель не пострадал от каких либо насильственных действий с их стороны.