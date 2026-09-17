МИД РФ: верить, что Совбез ООН расследует провокацию в Буче, не приходится

В МИД РФ сомневаются, что Совбез ООН когда-либо расследует провокацию в Буче МИД РФ: верить, что Совбез ООН расследует провокацию в Буче, не приходится

Москва17 сен Вести.Верить в то, что Совет Безопасности ООН решит провести беспристрастное расследование провокации в Буче, не приходится. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Видим, что подобные расследования блокировались и до этого в ООН, поэтому иллюзий на этот счет не испытываем сказала Захарова на пресс-конференции, посвященной докладу о постановке в Буче

Дипломат обратила внимание, что в докладе фигурируют имена и фамилии людей, выдаваемых за местных жителей, при этом указано, какие военные или экстремистские задачи они выполняли.

По мнению Захаровой, заявления о якобы имевших место преступлениях российской армии в Буче требуют глубокого расследования. Она указала на необходимость эксгумации тел и проведения соответствующих экспертиз.

В апреле 2022 года Минобороны РФ заявило, что опубликованные Киевом фото и видео, якобы свидетельствующие о преступлениях ВС РФ в Буче – это очередная провокация властей Украины. В министерстве отмечали, что за время пребывания российских войск в городе ни один местный житель не пострадал от каких либо насильственных действий с их стороны.