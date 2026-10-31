Собчак ответила Латвии, запретившей ей и режиссеру Богомолову въезд в страну Собчак прокомментировала запрет на въезд в Латвию

Москва31 окт Вести.Российская журналистка и блогер Ксения Собчак, которой вместе с супругом, режиссером Константином Богомоловым, запретили въезд в Латвию на неопределенный срок, прокомментировала ситуацию.

Она заявила, что не собирается посещать прибалтийскую страну, но попросила латвийские власти объяснить причины своего решения.

Ранее о запрете на въезд в Латвию для супругов сообщила в социальной сети Х латышский министр иностранных дел Байба Браже. Решение принято в соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции Латвии.

Я уже давно в Латвию не езжу, но можно какое-то обоснование предъявить? Или просто назначают кого-то еврокомиссаром - и можно просто кэнселить любого человека за "не нравится"?" написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня"

При этом журналистка подчеркнула, что прекрасно себя чувствует в России и не видит необходимости посещать Латвию.