Москва18 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о призыве премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса к странам Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам для предотвращения гибридных угроз.

"Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам для предотвращения якобы "гибридных угроз" в будущем" привела Мария Захарова в своем Telegram-канале выдержку слов из СМИ

Официальный представитель МИД России посоветовала включить телевизор премьер-министру Латвии, чтобы тот сверился с реальностью.

Включите Кулбергсу телевизор — там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС — граждане ЕС написала Мария Захарова

Ранее официальный представитель МИД России прокомментировала призыв литовского депутата убивать россиян.