Захарова: Латвия не оставила выбора тем, кто не поддерживает курс страны

Захарова указала на участь недовольных курсом Риги Захарова: Латвия не оставила выбора тем, кто не поддерживает курс страны

Москва27 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала политику латвийских властей в отношении русскоязычных жителей и тех, кто не согласен с официальным курсом Риги. Текст опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, для таких людей в стране осталось лишь два варианта развития событий — высылка или уголовное преследование.

Все русскоязычные жители Латвии рассматриваются репрессивным режимом не иначе как потенциальные враги народа. Не говоря уже о тех лицах, которые осмеливаются открыто выражать недовольство политикой властей или не скрывают своего "инакомыслия" в отношении России. Их перспективы в сегодняшней Латвии сведены к формуле: либо депортация, либо тюрьма

Как отметила Захарова, Латвия продолжает многолетнюю борьбу с русским языком, выводя ее на новый уровень. Власти стремятся еще сильнее ограничить сферы его использования, хотя запреты на общение на русском уже действуют в учебных заведениях и на рабочих местах.

Русский язык - традиционный заклятый враг Риги, многолетняя война с которым сегодня приобретает новое измерение. Латвийские власти стремятся еще больше ужесточить возможность его использования в стране...

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, режим рассматривает всех русскоязычных граждан как потенциальных врагов. Особенно это касается тех, кто открыто выражает несогласие с действиями властей или имеет собственное мнение по поводу отношений с Россией.

Ранее Захарова отмечала, что Рига не готова к нормализации связей даже после конфликта на Украине.