Захарова: в Латвии видят потенциальных "врагов народа" во всех русскоязычных

МИД РФ: власти Латвии видят потенциальных "врагов народа" во всех русскоязычных Захарова: в Латвии видят потенциальных "врагов народа" во всех русскоязычных

Москва27 ноя Вести.Власти Латвии рассматривают всех русскоязычных жителей страны как потенциальных "врагов народа", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что русский язык - традиционный заклятый враг для властей Латвии​​​. Теперь руководство страны хочет еще больше ужесточить возможность его использования. При этом на русском уже запрещено общаться в школах, институтах и на рабочих местах.

Все русскоязычные жители Латвии рассматриваются репрессивным режимом не иначе как потенциальные "враги народа" заявила она

А у тех людей, кто осмеливается открыто выражать недовольство политикой властей или не скрывают своего "инакомыслия" в отношении России, перспектива в Латвии сведена к формуле: либо депортация, либо тюрьма, отметила официальный представитель МИД РФ.

Латвия выступает подстрекателем и находится в авангарде конфронтации с Россией. Официальная Рига активно позиционирует себя в качестве одного из самых ярых союзников киевского режима, добавила Мария Захарова.