Москва19 ноя Вести.Власти Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом намерены принять "декларацию о дерусификации", которая предусматривает создание правовой основы для ограничения использования русского языка в публичном пространстве республики. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на программу деятельности правительства Латвии.

Отмечается, что документ закрепит рекомендации историков и социолингвистов, а также создаст правовую основу для укрепления латышского языка в качестве единственного государственного.

В декларации при этом не уточняется, о каких именно ограничениях на использование русского языка идет речь и как они будут закреплены законодательно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование латвийских властей к гражданам РФ, которые не подтвердили знание латышского языка, покинуть страну – это нацизм.