МИД Латвии подготовил запрет на транзит зерна из России и Белоруссии

Латвия запретит транзит российского и белорусского зерна через свою территорию МИД Латвии подготовил запрет на транзит зерна из России и Белоруссии

Москва14 ноя Вести.МИД Латвии подготовил проект постановления правительства, предусматривающий запрет на транзит зерна из России и Белоруссии через территорию республики, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей странице в соцсети X.

МИД подготовил и представил проект постановления кабинета министров, которое предусматривает запрет на транзит российского и белорусского зерна через территорию Латвии написала Браже

По сведениям издания Delfi, полученным в МИД Латвии, ограничения планируют реализовать с помощью инструмента национальных санкций. В ведомстве уточнили, что данная мера не только закрепит сами запреты, но и позволит отслеживать их исполнение, а также наказывать нарушителей.

Прежде Рига изучала вариант запрета на перевозку российского и белорусского зерна через весь Евросоюз. Однако, как отметили в МИД, идея не получила необходимой поддержки со стороны других стран блока.

Руководство стран Балтии заявляет, что Москва блокирует поставки украинского зерна на глобальный рынок, но при этом зарабатывает на транспортировке собственной продукции, задействуя логистику Евросоюза. В связи с этим 9 октября Латвия, Литва и Эстония подали в Брюссель совместный запрос с требованием запретить экспортный транзит российского зерна по территории ЕС.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша призвали ЕС расторгнуть договоры об инвестициях с РФ.