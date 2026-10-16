В Латвии оценили бюджетные потери при запрете транзита зерна из РФ на €290 млн

СМИ: Латвия при остановке транзита зерна из РФ рискует потерять почти €300 млн В Латвии оценили бюджетные потери при запрете транзита зерна из РФ на €290 млн

Москва16 окт Вести.В случае прекращения Россией транзита зерна латвийские перевозчики и портовая инфраструктура могут ежегодно терять примерно 290 миллионов евро, сообщил портал LSM со ссылкой на доклад Министерства сообщения прибалтийской республики.

Из проведенных ведомством расчетов следует, что при таком развитии событий "Латвийская железная дорога" потеряет около 40 миллионов евро в год, в то время как портовые терминалы, перевозчики и другие аффилированные компании недосчитаются около 250 миллионов евро.

Недостающие доходы "Латвийской железной дороги" потребуется возмещать из государственного бюджета, чтобы сохранить предусмотренный законом финансовый баланс, подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, прекращение грузового транзита может спровоцировать удорожание внутренних железнодорожных перевозок в 2,5–3 раза.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что роль России как мирового поставщика ресурсов будет возрастать по мере разрушения глобальных цепочек поставок. По его мнению, это признают как партнеры Москвы, так и ее противники.