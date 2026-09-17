Сейм Латвии одобрил возможное повышение тарифа за транзит зерна из РФ на 300%

Сейм Латвии поддержал повышение тарифов за транзит российского зерна до 300% Сейм Латвии одобрил возможное повышение тарифа за транзит зерна из РФ на 300%

Москва17 сен Вести.Латвийский Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые предусматривают повышение тарифов за транзит российского зерна, по предложению правительства они могут вырасти втрое, сообщает "Sputnik Латвия".

По данным издания, за поправки проголосовали 53 депутата, против - 12.

Изменения позволят оперативно повышать плату за перевозку транзитных зерновых грузов, если указанная в документах станция отправления находится в России. Этот порядок будет действовать до 31 декабря 2026 года. говорится в сообщении

Правительство, направляя проект в Сейм, призвало компанию LatRailNet оценить возможность введения платы за транзит "в 300% от действующей, то есть увеличить ее втрое", указывает "Sputnik Латвия".

Законопроект предусматривает, что дополнительные деньги от сборов направят Украине.

Не все члены Сейма согласны с вмешательством в перевозку российского зерна. Некоторые предлагают абстрагироваться от ситуации вокруг Украины. Как заявил депутат Кристапс Криштопанс, Латвия не имеет права подвергать санкциям сельскохозяйственную продукцию, так как ни в одном другом вооруженном конфликте в мире такого не делают.

Он обратил внимание, что получателями российского зерна могут быть страны Африки, где голодают люди.

Это совершенно бессмысленная политика, проводимая только потому, что сейчас предвыборная кампания. Это абсолютное безумие. Мы мешаем нашим портам и железным дорогам получать прибыль. Если бы эти грузы были под санкциями по всей Европе, тогда не было бы никаких вопросов, но это не так добавил Криштопанс

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на помехи Запада.