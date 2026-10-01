МИД Эстонии: вступил в силу запрет на транзит зерна из РФ и Белоруссии

Запрет на транзит российского и белорусского зерна вступил в силу в Эстонии МИД Эстонии: вступил в силу запрет на транзит зерна из РФ и Белоруссии

Москва1 окт Вести.В Эстонии 1 октября вступил в силу запрет на транзит зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X.

Сегодня Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через нашу территорию написал Цахкна

Эстонский министр напомнил, что о таком решении предупреждал еще в сентябре. Теперь, по его словам, это предупреждение превратили в закон. Цахкна добавил, что Эстония вместе с Латвией и Литвой работает над тем, «чтобы балтийские порты не стали транзитным маршрутом для России".