Москва1 октВести.В Эстонии 1 октября вступил в силу запрет на транзит зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X.
Сегодня Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через нашу территориюнаписал Цахкна
Эстонский министр напомнил, что о таком решении предупреждал еще в сентябре. Теперь, по его словам, это предупреждение превратили в закон. Цахкна добавил, что Эстония вместе с Латвией и Литвой работает над тем, «чтобы балтийские порты не стали транзитным маршрутом для России".