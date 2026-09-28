В Эстонии хотят запретить россиянам и белорусам покупку недвижимости Эстония может запретить покупку недвижимости гражданам РФ и Белоруссии

Москва28 сен Вести.Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила в понедельник на первое чтение проект закона, который ограничит гражданам России и Белоруссии приобретение недвижимости в республике. Об этом сообщается на официальной сайте комиссии.

Комиссия по сельской жизни на сегодняшнем заседании одобрила законопроект, целью которого является укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в Эстонии говорится в сообщении

Ограничения затронут тех, кто не имеет долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Также они будут распространяться на юридические лица и компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане России или Белоруссии.

Новые правила не затронут уже приобретенную недвижимость и не отменят право на проживание в Эстонии. Лица, подпадающие под ограничения, сохранят доступ к рынку аренды и лизинга в стране, но возможность покупать недвижимость в дальнейшем у них будет отсутствовать.

По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, вводимые ограничения направлены на "предотвращение использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности".