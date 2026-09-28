Власти Литвы предложили ограничить для россиян и белорусов покупку недвижимости МИД Литвы предложил запретить россиянам покупать недвижимость у важных объектов

Москва28 сен Вести.Власти Литвы предложили запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость у стратегически важных объектов, пишет портал Литовского радио.

Отмечается, что речь идет о новом пакете национальных санкций, который подготовил МИД Литвы.

…Предлагается ограничить гражданам России и Беларуси возможность приобретать недвижимость. Предлагается запретить им покупать объекты рядом со стратегически важной инфраструктурой говорится в сообщении

Как уточнил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис, речь идет о недвижимости рядом с военными территориями и другими "важными для безопасности объектами и сооружениями".

Оппозиция считает предложенный вариант ограничений компромиссным, допуская, что санкции могли бы быть более строгими, добавляет портал. Так, литовские консерваторы опасаются, что недвижимость россиян и белорусов может использоваться в разведывательных целях.

Сейчас россиянам и белорусам в Литве принадлежит около 14 тысяч объектов недвижимости, в основном в крупных городах.

В 2025 году парламент соседней Латвии одобрил запрет на приобретение недвижимости гражданами России и Белоруссии.