Усманов и Фридман объявлены нежелательными лицами в Литве Бизнесменов Усманова и Фридмана объявили нежелательными лицами в Литве

Москва28 сен Вести.Алишеру Усманову и Михаилу Фридману запретили въезд в Литву, российские бизнесмены были внесены в список нежелательных лиц на территории республики. Об этом сообщает BNS со ссылкой на представителя департамента миграции Рокаса Пукинскаса.

На основе представления министра иностранных дел Кестутиса Будриса министр внутренних дел Мартинас Кателинас принял решение о включении данных лиц в список национальных санкций Литвы сказал чиновник

Отдельно не уточнялось, на какой срок предпринимателям закрыли въезд, однако Пукинскас уточнил, что запрет могут пересматривать и продлевать. Как ранее заявил Кателинас, национальные санкции против Усманова и Фридмана вводят из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку, которая якобы может от них исходить.

Евросоюз 21 сентября согласовал снятие санкций с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился к ЕС с призывом отменить ограничения в отношении всех россиян.