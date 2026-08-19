Москва19 авг Вести.Власти Литвы предложили создать механизм оценки угрозы национальной безопасности, которая якобы содержится в выступлениях деятелей искусства из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Необходимо установить механизм индивидуальной оценки угрозы национальной безопасности, которая исходит со стороны лиц, намеревающихся заниматься в Литве культурной и развлекательной деятельностью, и которая учитывалась бы при решении вопроса об их въезде сказано в сообщении

Соответствующее решение власти Литвы приняли после рассмотрения законопроекта о запрете на въезд иностранцев, которые занимались культурной и развлекательной деятельностью на территории РФ, включая Донбасс и Новороссию, и Белоруссии.

Ранее в Литве предложили ограничить время транзита российских граждан через балтийскую республику до шести часов.